العلم الفلسطيني يضيء أعلى برج في العاصمة الكولومبية

أضاء علم دولة فلسطين على أعلى برج في العاصمة الكولومبية بوغوتا، لمدة ثلاث ساعات، لمناسبة إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان الاستقلال، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.

واحتلت دولة فلسطين مكانا خاصا في قلب العاصمة الكولومبية بإضاءة أطول برج في كولومبيا "برج COLPATRIA"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف ليلا بألوان ورسم العلم الفلسطيني، باستخدام تقنية أضواء الـLED الحديثة والتي يتحكم بها حاسوبيا.

وشاهد البرج الملايين من سكان المدينة، لارتفاعه الشاهق وموقعه الاستراتيجي، وتجمع العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والعديد من سكان المدينة لأخذ الصور التذكارية لهذه المناسبة.

وفي سياق متصل، رفع حزب القطب الديمقراطي البديل العلم الفلسطيني بجانب العلم الكولومبي في مبنى الحزب المركزي، احتفاء بذكرى استقلال دولة فلسطين الخامسة والعشرين.









