حماس تدعو وفد التفاوض الفلسطيني للاستقالة فعلاً والتوقف عن الألاعيب

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفد التفاوض الفلسطيني إلى التوقف عن الألاعيب وإلى الاستقالة فعلاً.

وأكد الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة "حماس"؛ في تصريح صحفي مقتضب، أن المفاوضين يتحملون المسئولية الشخصية أمام شعبنا الفلسطيني عن مشاركتهم في المفاوضات وأي نتائج يمكن أن تترب عليها.

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن رفض رئيس السلطة محمود عباس استقالة رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض مع "اسرائيل" صائب عريقات وطلب منه مواصلة مهمته.

وكان عريقات قد قال أول امس ان استقالة أعضاء الفريق المفاوض لا تُبطل التزام الجانب الفلسطيني بمواصلة جلسات التفاوض حتى انتهاء فترة الاشهر التسعة المحددة لها.

وقدم عريقات وعضو الوفد المفاوض محمد اشتيه، استقالتهما إلى الرئيس عباس، قبل عدة أيام، احتجاجاً على عدم تقدم المفاوضات وتحكم إسرائيل في برنامجها وآليتها من دون تدخل أميركي فاعل، وبسبب عدم قدرة أعضاء الفريق على مواصلة عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي جراء عدم جديّته وتصعيد سياساته الاستيطانية.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن عضو الوفد المفاوض محمد اشتية أكد أنه مصمم على الإستقالة من دون تردد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعدل عريقات عن استقالته.