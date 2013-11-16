المحرر البطران: أوضاع الأسرى داخل السجون صعبة للغاية

قال الأسير المحرر عماد البطران إن وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال صعب للغاية، بسبب ما تقوم به إدارة السجون من مضايقات وضغوطات على الأسرى من كافة الجوانب لمضايقتهم أبرزها التفتيش الليلي والاقتحامات التي تقوم بها قوات القمع الصهيونية الخاصة لكافة أقسام السجون.

وذكر المحرر البطران خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة الأسرى صباح اليوم السبت، أن أحوال الأسرى المرضى داخل السجون خطيرة بسبب الإهمال الطبي وعدم إعطاء الأسرى المرضى العلاج المناسب والعاجل بقصد قتلهم بشكل بطئ.

وأضاف البطران أنه خاض إضرابا عن الطعام استمر 105 أيام، بدئه داخل زنازين سجن عوفر، التي كانت تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية، منوها أن إدارة السجون كانت تستخدم مع الأسرى المضربين أساليب استفزازية لإجبارهم على فك إضرابهم.

ووجه المحرر البطران رسالة عبر إذاعة الأسرى، إلى كل الجهات الرسمية والحقوقية، إلى جانب الضمائر الحية من أبناء شعبنا، بضرورة الاهتمام بالأسرى عامة والمرضى منهم خاصة ،حتى لا نخسر أروحا جديدة من الأسرى الذين يعاملون معاملة سيئة داخل السجون والمعتقلات.

يذكر أن الأسير المحرر البطران من بلدة دورا بالخليل، وأن مصلحة سجون الاحتلال رضخت لمطلبه العادل بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون اتهام ، وذلك بحصوله على اتفاق يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري له والإفراج عنه يوم 15/11/2013.