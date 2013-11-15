ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح بطرابلس إلى 13 قتيلا و130 مصابا

كشفت مصادر طبية ليبية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 13 والمصابين إلى أكثر 130 شخصا، بعدما أطلقت ميليشيا النار على متظاهرين كانوا يطالبونهم سلميا بإخلاء مبنى بمنطقة غرغور جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المصادر قولها إن العديد من الجرحى حالتهم خطيرة، وإن قسم الحوادث ما زال يستقبل المصابين.



وكانت ميليشيا ليبية قد أطلقت، فى وقت سابق اليوم، النار على متظاهرين كانوا يطالبونهم سلميا بإخلاء مبنى بمنطقة غرغور جنوب شرق طرابلس، وعندما اقترب المتظاهرون من المبنى فى منطقة غرغور قامت عناصر من ميليشيا من مدينة مصراتة بإطلاق النار فى الهواء أولا فى محاولة لتفريقهم، لكن عند إصرار المتظاهرين أطلق المسلحون النار.



وكان المتظاهرون تجمعوا بعد صلاة الجمعة أمام مسجد القدس وسط العاصمة طرابلس، وانطلقوا إلى مقر إحدى الكتائب المسلحة التابعة لمدينة مصراتة والمتمركزة بمنطقة غرغور، وهم يحملون الأعلام البيضاء وأعلام الاستقلال، ما دفع بمسلحيها إلى إطلاق الرصاص الحى عليهم.