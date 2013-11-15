الرئيس الإسرائيلى يحذر من الخلاف مع أمريكا

أكد الرئيس الاسرائيلى شيمون بيريز أنه ينبغى ألا ينظر لعلاقة بلاده مع واشنطن على أنها "أمر مسلم به"، وذلك فى خطوة من جانبه لتخفيف حدة التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، وفقا لتصريحات نشرها مكتبه اليوم الجمعة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ووزراء آخرون، قد انتقدوا مؤخرا الولايات المتحدة بشأن خطط لتقليص العقوبات المفروضة على ايران اذا قامت طهران بتعليق جزء من برنامجها النووى.



ولكن بيريز - الذى يعد منصبه كرئيس للدولة منصبا شرفيا إلى حد كبير قال للحضور فى حفل توزيع جوائز مساء أمس الخميس إن العلاقات مع الولايات المتحدة أساسية.



وقال بيريز: "إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل فريد من نوعه.. ومن حسن حظنا أن أمريكا كانت وما زالت صديقتنا وحليفتنا ".وأضاف:" إذا كان لدينا خلافات فى الرأى يجب أن نبلغها لهم ولكن يجب علينا أن نتذكر أن الأمريكيين يعرفون أيضا شيئا أو اثنين ،وأننا لسنا الوحيدون " .



وحذر نتانياهو بالفعل من أن إسرائيل لم تستبعد استخدام القوة العسكرية ، إذا لزم الأمر ، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.