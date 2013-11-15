تحذيرات من تدهور صحة الأسيرات في سجون الاحتلال

أكدت المحررة ميسر عطياني أن أوضاع الأسيرات الصحية في سجون الاحتلال في حالة تدهور مستمر،نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهن.

وأوضحت أن عدد من الأسيرات يعانين من وعكات صحية مستمرة دون أدنى اهتمام من قبل ماتسمي بإدارة مصلحة السجن بأوضاعهن.

وقالت المحررة عطياني إنها تعرضت لجلطة بيدها اليسرى ولم يقدم لها العلاج إلا بعد ثلاثة أيام من إصابتها، حيث تناولت ذات الدواء الذي كانت تتناوله لآلام الظهر التي أصابتها، في إشارة منها إلى إعطاء الدواء الغير مناسب للأسرى إذا اضطرت إدارة مصلحة السجن لعلاجهم.

وأضافت "الأسيرات يتابعن باستمرار كافة الأحداث السياسية وغيرها، ويشتكين من قلة الإهتمام بهن وتهميشهن المستمر"، فيما أكدت عطياني رفضها المطلق لفصل التعاطي مع قضية الأسيرات كما الأسيرات، داعية إلى أن تتصدر قضيتهم كافة المحافل، للضغط على الاحتلال وإتمام الإفراج عنهن، حيث ان عدد منهن أمهات ويعانين من فجوة التواصل مع أبنائهن وعوائلهن.

و حملت المحررة عطياني رسالة الأسيرات كافة بضرورة الالتفات لوضعهن، وتحمل المسؤولية تجاههن بالضغط على الاحتلال من كافة الجهات المهتمة لإنهاء معاناتهن، وما يتعرضن له من قمع ومداهمات مستمرة.

والأسيرة المحررة ميسر داوود عطياني (47عامًا) من مدينة نابلس، جرى اعتقالها بتاريخ 15/8/2013، بتهمة دخول أراضي الداخل المحتل دون تصريح، حيث صدر بحقها الحكم بالسجن 3 أشهر، وهي ناشطة في مجال الأسرى، وعضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية