إصابات في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه بالقاهرة

وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه، اليوم الجمعة، في القاهرة أسفرت عن إصابات محدودة.

وهاجم عدد من معارضي مرسي، مؤيديه بحي "الزيتون" شمال القاهرة على خلفية قيامهم بإطلاق هتافات مسيئة لقادة الجيش والأمن، وكتابة عبارات معادية للمسيحية على جدران كنيسة الزيتون.

وأُصيب عدد من أنصار مرسي في اشتباكات مماثلة اندلعت في شارع "الهرم" جنوب القاهرة، بعد أن صدمت سيارة مسرعة أحد أنصار الرئيس المعزول.

كما تعرَّض عشرات من أنصار مرسي للضرب على يد معارضيه بمنطقتي "المعادي" و"حلوان" وتجري عمليات كر وفر بين الجانبين في الشوارع الجانبية، كما أوردت يو بي آي.

وأبلغت مصادر محلية بمحافظة الأسكندرية أن عناصر الأمن تمكَّنت من فتح الطريق الرئيسي الرابط بين أحياء شرق المحافظة ومنطقة "الدخيلة" غربها بعد أن قطعه مئات من أنصار الرئيس المعزول لعدة ساعات.

وكان المئات من أنصار مرسي بدأوا، عقب صلاة الجمعة، مظاهرات رفضاً لـ"الانقلاب على الشرعية" ولما يصفونها بـ"المحاكمة الهزلية التي يخضع لها الرئيس الشرعي".