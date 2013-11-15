نجل مرسي: أخفوه عنا مجددا ونخشي علي حياته

أعرب أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي عن “خشيته عن حياة والده ” بعد ما وصفها بـ”إجراءات تصعيدية" من الحكومة الحاكمة في أعقاب رسالة وجهها مرسي للشعب عبر محامين زاروه قبل يومين.

وأعلن نجل الرئيس المعزول أن الجهات الأمنية رفضت الزيارة المقررة لحرمه أمس الخميس، وذلك قبل ساعات من إعلان مصدر أمني عن نقل مرسي لزنزانة انفرادية في محبسه بسجن “برج العرب” بالإسكندرية (شمال).

وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء قال أسامة مرسي “لا استبعد إمكانية مس الرئيس الشرعي بسوء" ، مضيفا "سلطات الانقلاب التي أخفت الرئيس في وقت سابق وانقلبت على الشرعية هي التي تمنع زيارة أسرته عنه اليوم بعد رسالته وتخفيه عنا مجددا. وهي من قامت وتقوم بانتهاكات جسمية ضد الرئيس والشعب والوطن ولا يمكن أن نضمن لها عهدا بألا تمس الرئيس بسوء" وفقاً لقوله.

واعتبر نجل الرئيس المعزول أن “رفض الزيارة المقررة للرئيس بعد رسالته لا يطمئن على الإطلاق على سلامته وحياته"، وتابع قائلا "لا يعني أنه أصبح في سجن برج العرب أن نطمئن ونضمن سلامته وإلا يبقي السؤال لماذا تم منع حرم الرئيس من الزيارة بعد رسالته؟".