معاريف: تكلفة الصاروخ الواحد من القبة الفولاذية 50 ألف دولار‏

قالت صحيفة معاريف بأنه وخلال عملية عامود السحاب حرب الأيام الثمانية ضد قطاع غزة كانت الورقة الرابحة فيها منظومة القبة الفولاذية فلا يمكن خلال تلك الحرب ضد حماس تجاهل من انجازات القبة الفولاذية لاعتراض الصواريخ .

فوفقا لمعطيات جيش الاحتلال فخلال الثمانية أيام تم إطلاق 421 صاروخ من قطاع غزة نحو "إسرائيل" تم اعتراض طريق 84% من الصواريخ التي أطلق من غزة وفق مزاعم الاحتلال ولكن هناك نقص في منظومة القبة الفولاذية يكمن في ان كلفة كل منظومة من بين الست منظومات بلغ 50 مليون دولار ثمن كل منظومة في حين ان كلفة كل صاروخ اعتراضي تطلق المنظومة بلغ 50 ألف دولار .

وقالت معاريف انه يجب على قيادة الجيش ان تدرس جيدا ان كان الصاروخ المطلق من غزة يشكل خطرا على مواطني "إسرائيل" وهل ينبغي إطلاق صاروخ من القبة الفولاذية بكلفة 50 ألف دولار لاعتراضه فهناك أيضا قرارات خاطئة.

وتابعت الصحيفة: وقعت أخطاء خلال الحرب فقد وقع خلل في منظومة القبة الفولاذية فإحدي الصواريخ التي أطلقت من غزة أصابت بشكل مباشر مبني في مدينة ريشون لتسيون جنوبي" تل أبيب" كذلك وقع الأمر في كريات ملاخي حيث أصاب صاروخ منزل وقتلت إسرائيلية وأصيب عدد آخر

واليوم يمتلك الجيش الإسرائيلي 6 قبب فولاذية جاهزة كما توجد منظومة سابعة ستدخل الخدمة حتى نهاية عام 2016 سيصل عددها 8 الي 9 قبب, وقال ضابط إسرائيلي نحن نعمل على تحسين قدرة المنظومة طوال الوقت من اجل مواجهة كل التهديدات علي كل الجبهات.