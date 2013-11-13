أعضاء البرلمان المغربي يلغون زيارتهم إلى الكنيست الإسرائيلي

ألغى أربعة من أعضاء البرلمان المغربي الذين كانوا سيشاركون اليوم في الجمعية البرلمانية من أجل البحر المتوسط (PAM) مشاركتهم في المؤتمر في "إسرائيل" في اللحظة الأخيرة، وقرروا العودة إلى المغرب بدون الدخول إلى إسرائيل.



وقال رئيس (PAM) فرنشيسكو أمروسو لرئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، إنّ نية أعضاء البرلمان المغربي كانت المشاركة في المؤتمر، إلا أنّ النقد اللاذع من وسائل الإعلام في بلادهم هي التي أدّت إلى تراجعهم عن نيتهم هذه. أما بالنسبة لبقية أعضاء الجمعية - بينهم نائب الرئيس والعضو المصري مراد يسري وممثلون عن إيطاليا والبرتغال وفرنسا وموناكو، فقد عقدوا جلسة مع رئيس الكنيست الإسرائيلي، ومع رئيس الجمعية البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة) والأعضاء يـ"سرائيل" حسون وعيساوي فريج.



وعبر أدلشتاين عن خيبة أمله من عدم مشاركة الأعضاء المغربيين، قائلا "لقد بذلنا جهدا كبيرا لتيسير دخولهم إلى إسرائيل، حيث لم نجتمع لفحص قضايا سياسية بل قضايا تتعلق في مجال جودة البيئة والطاقة والمياه والمواصلات المشتركة والهامة لكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط".



وأضاف رئيس الكنيست الإسرائيلي أنّ "أبوابنا مفتوحة دائما للنقاش والتعاون بين دول المنطقة، من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا".

