اعتقال باسم عودة وزير التموين في عهد مرسي

اعتقلت قوات الأمن المصرية القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" باسم عودة، وزير التموين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مساء اليوم، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ومنصبه، إنه "تم القبض على باسم عودة داخل مصنع صابون في وادي النطرون شمالاً".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو جماعة الإخوان، في شأن ما ذكره المصدر الأمني.

وباسم عودة مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا متهم فيها بـ"التحريض على أعمال عنف"، اندلعت عقب عزل مرسي. ومن المتوقع أن يشارك في جلسة 9 كانون الأول/ديسمبر، التي سيتم خلالها نظر أولى جلسات محاكمة عدد من قيادات جماعة "الإخوان".