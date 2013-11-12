أبوتريكة: اعتزالى بعد المونديال جواب نهائي وأتمنى أن تكون رسالتي وصلت

أكد محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني، أن قرار اعتزاله كرة القدم، نهائيا ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن تحيته لجماهير الأحمر أمس الأول عقب خروجه من مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التى انتهت لصالح الشياطين الحمر بثنائية نظيفة افتتحها "ساحر" الكرة المصرية، على ملعب "المقاولون العرب" هى الأخيرة بالنسبة له على الملاعب المصرية وبين جماهير الأهلي التى يعشقها.

أشار تريكة خلال تصريحات عقب المباراة، إلى أنه يطالب الجماهير المصرية التى تعشقه بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص، بأن تلتمس له العذر بشأن قرار اعتزاله، مؤكدا أنه يرغب فى إنهاء مشواره مع كرة القدم وهو فى كامل لياقته البدنية والفنية، وواقف على قدميه دون أن يُجبر على الاعتزال.

أضاف "تاجر السعادة" وصاحب البسمة على وجوه المصريين فى السنوات الأخيرة، أنه يتمنى أن يكون قد نجح فى تأدية رسالته الرياضية مع المارد الأحمر، ورفع اسم الأهلى فى المحافل الدولية كما ينبغى، مشيرا إلى أنه يكن كل احترام وتقدير وحب للقلعة الحمراء والجماهير الأهلاوية، مؤكدا أن ارتباطه الأهلى وجدانيا ومتأثرا كثيرا بقرار اعتزاله.

تابع تريكة، أنه يتمنى التوفيق من الله فى كأس العالم للأندية المقرر بالمغرب فى الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، وتقديم كل ما لديه للأهلى فى ختام مشواره الكروى وتكرار سيناريو نسخة عام 2006 والعودة بميدالية للقلعة الحمراء.

كما وجه تريكة شكر وتحية خاصة لجميع المدربين الذين عمل معهم خلال مسيرته سواء مع الترسانة أو الأهلى أو المنتخب الوطنى، بالإضافة إلى نادى بنى ياس الإماراتي الذي قضى معه 6 أشهر وقاده للتتويج ببطولة الأندية الخليجية للمرة الأولى فى تاريخه.