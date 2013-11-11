رام الله :صحافيون يهددون بالاستقالة من النقابة إذا لم يستقيل المجلس والنقيب

وقع 56 صحافيا من أعضاء نقابة الصحافيين الفلسطينيين، على عريضة تطالب باستقالة مجلس النقابة ونقيبها بشكل فوري لتقاعسهم وتخاذلهم في حماية الصحافيين من الاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية.

وهدد الصحافيون بالاستقالة من النقابة والبحث عن جسم نقابي آخر يدافع عن مهنية وكرامة الصحافيين، في حال عدم امتثال النقابة لرغبتهم في استقالة مبكرة والدعوة لانتخابات قريبة تضمن تشكيل مجلس جديد قادر على حماية الصحافيين وضمان عملهم بحرية.

وجاء في العريضة "في الوقت الذي تستمر فيه نقابة الصحافيين بإصدار البيانات والشجب لكل هذه التصرفات فإننا نرى أن النقابة لا تمارس ضغوطا كافية على الجهات الرسمية بإصدار مرسوم رئاسي يكفل تطبيق القانون في النزاعات التي تتبعها إجراءات قضائية والتي كان آخرها اعتقال الزميل جورج قنواتي بطريقة وحشية في منزله والاعتداء عليه بالضرب خلال التحقيق".

وتسأل الصحافيون في العريضة عن جدوى الاتفاقية الموقعة مع الشرطة في كيفية التعامل مع الصحافيين في ظل تكرار خرقها وعدم التزامهم بها والاكتفاء بتقديم الاعتذارات والوعود بعدم تكرارها؟!.

والزملاء الصحافيين الموقعين على العريضة هم:

1.علي عبيدات

2. فادي عاروري

3. محمود حريبات

4. اياد حمد

5. قيس أبو سمرة

6. معاذ مشعل

7. رانيا الحمد الله

8. سامي الساعي

9. سما ملحيس

10. محمود عليان

11. نائلة خليل

12. عطا مناع

13. ممدوح حمامرة

14. سامر مغربي

15. محسين عمارين

16. اريكا زيدان

17. عبد الكريم مصطيف

18. محمد ابو الرب

19. رزان الشوامرة

20. امجد العرابيد

21. عميد سامي دويكات

22. يوسف الفقيه

23. فارس المالكي

24. خلدون مظلوم

25. رشا حرز الله

26. ابراهيم ربايعة

27. بديعة زيدان

28. محمد سباعنة

29. سماح نصار

30. فادي العصا

31. ايمن ربايعه

32. مها يوسف

33. صهيب العصا

34. جيفارا سمارة

35. ديما دعنا

36. يوسف الشايب

37. ايمان الشامي

38. عماد افريج

39. ايهاب الجريري

40. فادي ماضي

41. عباس مومني

42. عصام ريماوي

43. سامر خويرة

44. اسيل الأخرس

45. لارا كنعان

46. خليل الدرابيع

47. نزار الرجوب

48. فراس طنينة

49. يوسف شاهين

50. مرفت صادق