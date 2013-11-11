حالة الطقس لليوم الإثنين وإلى نهاية الاسبوع

يطرأ اليوم الإثنين 11/11/2013 ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً، ولطيفاً في المناطق الجبلية، ودافئاً في المناطق السهلية والساحلية، ومائلاً للحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الثلاثاء 12/11/2013

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفاً في المناطق الجبلية، ودافئاً في المناطق السهلية والساحلية، ومائلاً للحرارة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأربعاء 13/11/2013

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً، و لطيفاً في المناطق الجبلية، ودافئاً في المناطق السهلية والساحلية، ومائلاً للحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الخميس 14/11/2013

تستمر الأجواء معتدلة فوق الجبال، ودافئة نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والله تعالى أعلى وأعلم