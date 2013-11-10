روحاني: تخصيب اليورانيوم خط أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه‏

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حقوق الشعب الايراني والمصالح الوطنية ومنها الحقوق النووية وتخصيب اليورانيوم خطوط حمراء ولن نسمح بتجاوزها.

وأشار روحاني في جلسة البرلمان، صباح اليوم الأحد، المنعقدة لمنح الثقة لوزير الشباب والرياضة، إلى أن إيران لم تجلس على طاولة المفاوضات نتيجة ضغوط الحظر المفروض عليها، مؤكداً أن الذين جلسوا على طاولة المفاوضات مع إيران وصلوا إلى قناعة بأن فرض الحظر غير مجدٍ.

وأضاف روحاني: "لقد خضنا المفاوضات النووية عام 2003 قبل أن يفرض علينا الحظر وواصلنا المفاوضات رغم قرارات الحظر"، معتبراً أن مواصلة إيران المفاوضات رغم الحظر الذي فرض عليها دليل على أنها تؤمن أن الحوار سبيل لحل المشاكل السياسية.

وشدد الرئيس الإيراني على أن نجاح المباحثات النووية يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكداً أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم في الداخل، وأن حقوق الشعب الإيراني والمصالح الوطنية ومنها الحقوق النووية وتخصيب اليورانيوم "خطوط حمراء" ولن نسمح بتجاوزها.

وفي جانب آخر من حديثه أشار روحاني إلى اهمية الدور الايراني في حل مشاكل المنطقة، معتبراً أن مشاكل المنطقة والعالم ستبقى من دون حل أو بحلول ناقصة من دون اشراك إيران في حلها.

والجدير ذكره قد انتهت المفاوضات المكثفة بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد فجر اليوم الأحد في جنيف وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة في العشرين من الشهر الجاري.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أنه تم تحقيق نتائج ايجابية سيتم البناء عليها لاحقا.

وشدد ظريف على إمكانية التوصل إلى اتفاق رغم بعض الخلافات القائمة، مشيراً إلى أن ما نسعى إليه هو إيجاد حل سياسي يعبر عن النوايا الحسنة للجانبين.

من جانبها لفتت اشتون إلى أهمية المفاوضات مع الجانب الايراني واشارت الى انها حققت الكثير من التقدم فيما لا تزال بعض المسائل عالقة.

واضافت ان هدفنا هو التوصل الى نتيجة وسوف نعود كي نحاول التوصل الى هذه النتيجة.