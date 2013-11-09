سبعة قتلى في تبادل لإطلاق نار مع متمردين في نيجيريا

قتل سبعة أشخاص في مدينة كانو شمال نيجيريا في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن النيجيرية ومتمردين من مجموعة "بوكو حرام" الإسلامية يشتبه في أن أعضاءها كانوا يحضرون لتنفيذ هجمات انتحارية، وفق ما أعلن الجيش النيجيري.

وأوضح المتحدث باسم الجيش ايويها ايكيديتشي في بيان أن خمسة "إرهابيين" مفترضين وجنديين اثنين قتلوا عند مهاجمة عناصر من قوات النخبة وعملاء استخبارات منزلين في كانو.

وأضاف المتحدث أن "المعلومات التي في حوزتنا تشير إلى أن الإرهابيين كانوا يضعون اللمسات الأخيرة على خطط لشن هجمات انتحارية متزامنة في ابوجا وكانو".

وأشار إلى أن "قوات الأمن اكتشفت مخبأ للأسلحة والذخائر".

وتنفذ القوات النيجيرية هجوما واسعا ضد إسلاميي جماعة بوكو حرام منذ إعلان الرئيس غودلاك جوناثان في أيار/مايو حالة الطوارئ في ثلاث ولايات في شمال شرق نيجيريا اثر سيطرة المتمردين على جزء من أراضيها.

وتعتبر مدينة كانو معقلا لإسلاميي بوكو حرام الذين تسببت حركتهم التمردية الدامية المستمرة منذ أواسط العام 2009 بمقتل آلاف الأشخاص.

وهاجم المتمردون مسيحيين ومسلمين وطلابا وسياسيين وعناصر في قوات الأمن ومجموعات أخرى معارضة لمشروع الجماعة إقامة حكم الشريعة الإسلامية في المنطقة.

ونيجيريا هي اكبر بلد في أفريقيا لجهة عدد السكان وأول منتج للنفط في القارة. ونصفه الشمالي تقطنه غالبية من المسلمين في حين تقطن نصفه الجنوبي، الاكثر ازدهاراً، غالبية من المسيحيين.