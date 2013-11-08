معاريف: معظم المجندين الإسرائيليين لا يرغبون فى الخدمة بالمناطق القريبة من مصر وسوريا

كشفت صحيفة "معاريف" النقاب عن إحصائيات الدفعة الجديدة للمجندين الإسرائيليين الذين سيخدمون بالجيش خلال شهر نوفمبر الجارى.



وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلى أن غالبية المجندين بالجيش هم من المتدينين اليهود المتشددين " الحريديم"، موضحا أن نسبة التقدم للتجنيد فى هذا العام انخفضت بنسبة 6% عن العام الماضى.



وأضافت أن معظم المجندين كتبوا فى وثيقة الرغبات الخاصة بالخدمة بالجيش أنهم لا يرغبون فى الخدمة بالكتائب القتالية أو المواجهة بل كانت الرغبة المفضلة تتمثل فى الخدمة الكتابية أو فى أماكن تبعد عن أماكن المواجهة "الجبهة الجنوبية والشمالية "، أى القريبة من مصر ومن سوريا.