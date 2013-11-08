« لايك » الفيسبوك الشهير يفقد ابهامه

أعلنت شركة "فيسبوك" عبر مدونتها عن تصميم جديد لشكل زر "الاعجاب" أو "لايك"، بالإضافة إلى زر "المشاركة". ويعتبر هذا أول تغيير في تصميم هذه الأزرار منذ إطلاقها عام 2010.



وأكثر ما يميز التصميم الجديد لزر "الاعجاب" هو خروج إشارة الابهام المرفوع من الزر، واستبداله بشعار الشركة (حرف f داخل مربع). ولكن الابهام المرفوع سيظهر في المربع الاضافي الذي يظهر فوق زر الاعجاب وفيه عدد المعجبين بالصفحة.



وستحدّث الأزرار المضافة في المواقع الالكترونية تلقائياً بعد إطلاق التصميم الجديد رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة.



السبب الذي دفع الشركة لتغيير شكل الأزرار، يعود إلى حاجتهم لتصميم يتماشى مع الشاشات ذات الدقة العالية، بحسب أحد مدراء الانتاج في شركة "فيسبوك".



إلا أن تقارير إعلامية أفادت بأن التغيير جاء بسبب الدعوة القضائية ضد "فيسبوك" في شباط/فبراير من العام الحالي، والتي يدعي أصحابها ملكيتهم لشعار الأصبع المرفوع، وأنهم أول من استخدمه على الانترنت في موقع "Surfbook".



المصدر: مدونة "فيسبوك" + "RT"