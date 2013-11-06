بيان : نداء عاجل صادر عن القطاع الصحي بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

إلى كافة الشركاء والأصدقاء في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ... إلى جميع المنادين بالحق والمساواة والعدالة في العالم ...

منذ أكثر من سبع سنوات يتعرض قطاع غزة لحصار مشدد ظالم من قبل الاحتلال الاسرائيلي يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني على جميع الصعد، فلا زالت الأزمة الصحية تتفاقم في قطاع غزة، خاصة مع العجز الحاصل من نقص في العديد من أصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية من مستودعات مقدمي الخدمات الصحية في قطاع غزة.

ان القطاع الصحي في غزة يعيش أزمة حقيقية، نتيجة إغلاق المعابر وتداعياته، حيث ارتفعت نسبة العجز في الأدوية إلى أكثر من 30% ووصلت نسبة العجز في المستهلكات الطبية إلى أكثر من 25%.

كما وتُعاني المؤسسات الصحية في قطاع غزة من عدم توفر السولار اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء خصوصاً بعد التدهور الحاصل في عدد ساعات القطع الكهربائي المستمر لمدة 12 ساعة متواصلة، الامر الذي يُشكّل تهديد حقيقي لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.

إننا في القطاع الصحي بشبكة المنظمات الإهلية نطالب المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره غير القانوني عن قطاع غزة، والسماح بحرية التنقل بخاصة للمرضى، كما ونُطالب بشكلٍ عاجل بتوفير السولار اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء وتذليل كافة العقبات حتى يتمكن مقدمي الخدمات الصحية من تادية مهامهم بالشكل المطلوب.

إننا ندعو إلى دعم صمود أهلنا في قطاع غزة وتعزيز الأرصدة الدوائية والمحروقات بما يكفل استمرارية تقديم الخدمة الصحية، كما نُطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها ومنظمة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دعم حقوق المرضى العلاجية، والسماح بحرية تنقلهم عبر معابر القطاع، والعمل على دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمستهلكات الطبية والمحروقات اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في كافة المرافق الصحية.

نناشدكم المساعدة حتى نتمكن من تقديم الخدمة الصحية بشكل أفضل وضمان تمتع مرضانا بحقوقهم الصحية ...