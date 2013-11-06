الجهاد الإسلامي تُنظم جنازة رمزية للأسير الشهيد الترابي بغزة

شيعت جماهير شعبنا اليوم الأربعاء، في جنازة رمزية نظمتها حركة الجهاد الإسلامي، للشهيد الأسير حسن الترابي انطلاقاً من أمام الصليب الأحمر بمدينة غزة بحضور ذوو الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية.

وكان الأسير الترابي (22 عاماً) من بلدة صرة غرب مدينة نابلس بالضفة المحتلة قد استشهد في مستشفى العفولة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقد أكد ياسر صالح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين، خلال الجنازة التي حضرها الشيخ خالد البطش وعدد من قيادات وعناصر الحركة، والفصائل الوطنية، أن شهداء الحركة الأسيرة بلغ 205 شهيداً آخرهم الشهيد الترابي، نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وبين، أن أكثر من 1400 أسير مريض قابعون في سجون الاحتلال، مؤكداً أن يستخدم سياسة ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين عن طريق غرس الأمراض في أجسادهم.

ووجه صالح نداءً للسلطة الفلسطينية، بضرورة أن يكون ملف الأسرى على سلم أولوياتها، مطالباً بضرورة الإفراج عن كافة الأسرى.

من ناحيته، ناشد الأسير المحرر والقيادي في حماس توفيق أبو نعيم في كلمة الأسرى في سجون الاحتلال، المقاومين للعمل على تحرير الأسرى وخاصةً المرضى منهم، مبيناً أن الأسرى يستنجدون المقاومة لمعالجة الأسرى المرضى في أسرع وقت ممكن، وشدد على أن المقاومة لن تصمت أبداً على هذه الانتهاكات.

يُشار أن إدارة مصلحة السجون نقلت الترابي من سجن مجدو إلى مستشفى العفولة بتاريخ 16/10/2013 بعد تردي وضعه الصحي ومماطلة من قبل إدارة مصلحة السجون، بعد إصابته بمرض سرطان الدم ونزيف حاد في المرئ وتضخم في الطحال.



















