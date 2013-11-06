الطقس: غائماً جزئياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقيه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقيه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقيه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: تبقى البلاد تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الامطار المتفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شماليه شرقية إلى شماليه غربيه معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصه ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 24-14/ 23-14/ 22-13

بيت لحم 24-14/ 23-14/ 22-13

رام الله 23-13/ 22-13/ 21-12

طولكرم 27-18/ 27-19/ 26-19

نابلس 25-16/ 24-16/ 23-15

قلقيلية 27-18/ 27-19/ 26-19

جنين 27-17/ 26-17/ 25-16

سلفيت 24-14/ 23-14/ 22-13

طوباس 27-17/ 26-17/ 25-16

روابي 25-16/ 24-16/ 23-15

الخليل 23-13/ 22-13/ 21-12

غزه 26-19/ 26-20/ 25-20

أريحا 32-19/ 31-19/ 30-18

خانيونس 26-19/ 26-20/ 25-20

الاغوار الشمالية 30-17/ 29-17/ 28-16

رفح 27-18/ 27-19/ 26-19