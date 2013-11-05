وزير اسرائيلي: على ليفني الذهاب لبيتها اذا طرح تقسيم القدس

نفى وزير حماية البيئة في الحكومة الاسرائيلية "جلعاد اردان" في حديث إذاعي بُثَّ صباح اليوم الثلاثاء، ان تكون هناك خلافات بين عضوي الوفد الاسرائيلي المفاوض "تسيبي ليفني" و"اسحق مولخو"، حول الوضع في مدينة القدس، مؤكداً على "ان القدس ستظل العاصمة الموحدة لدولة اسرائيل".

فيما لم يبد الوزير الاسرائيلي استغرابه من الانباء التي تحدّثت عن طرح موضوع القدس على طاولة المفاوضات، حيث اعربت اسرائيل وفقا له عن موافقتها على "امكانية طرح اي قضية على بساط البحث ولا سيّما مسألة اللاجئين".

وفي ذات السياق، فقد صرح وزير المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس "انه يعارض تقسيم المدينة او اي مس للسيادة الاسرائيلية فيها".

وقال إنه في حال صحة التقارير التي تتحدث عن طرح موضوع القدس على طاولة المفاوضات، فعلى "تسيبي ليفني" ان تترك المهمة وتذهب الي بيتها، فلا يمكنها تمثيلنا في المفاوضات، ولن تتمتع بأي غطاء داخل الحكومة".

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" قد ذكرت في عددها الصادر صباح اليوم انه على الرغم من ان التفاصيل غير متوفرة الا انه في إحدى الجلسات بُحث موضوع "اي المناطق في القدس ستكون مفتوحة امام الجميع" وان هذا الموضوع كان محط خلاف داخل الجانب الاسرائيلي (مولخو وليفني).