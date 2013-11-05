أعمال تهويدية ضخمة في باب الحديد بالمسجد الأقصى

بدأت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، تنفيذ أعمال تهويد ضخمة في منطقة رباط الكرد المعروف باسم "حوش الشهابي" الواقع في باب الحديد بالأقصى الذي يطلقون عليه اسم "الكوتيل الصغير".

وتهدف هذه الأعمال لتمكين وترسيخ تواجدهم في البلدة القديمة في إطار العملية التهويدية الشاملة التي تنتهجها "إسرائيل" بحق المدينة.



وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة للتحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون القدس أحمد قريع في تصريح له، إن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تتمادى بشكل كبير في مشاريعها الاستيطانية والتهويدية للمدينة المقدسة وبالأخص في البلدة القديمة لتجعل من وجودها في أماكنها وعقاراتها قضية 'أمر واقع'.