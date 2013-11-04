الطيبي لعضو كنيست: « كندرة عرفات تساوي عشرة من أمثالك »‎

دارت مشادة كلامية بين أعضاء الكنيست العرب وأعضاء الكنيست "الإسرائيليين" في لجنة الداخلية التابعة للكنيست في إطار الحديث حول تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانياً وزمانيا؛ حيث صرخ النائب جمال زحالقة في وجه النواب اليهود حينما اقترحوا بناء الهيكل المزعوم بالمسجد الأقصى المبارك ووافقوا على شرعنة البناء.. قائلاً:"لا يوجد شيء أسمه (هار هبيت) –بمعنى حق اليهود بالمسجد الأقصى- والحل الانتفاضة الثالثة بوجهكم".

فيما شنت عضو الكنيست المتطرفة "أوريت ستروك" هجوماً لاذعاً بحق العضو العربي أحمد الطيبي؛ وفي سياق تهجمها على شخصه قالت له "انصرف فأنت كنت تعمل مستشار لدى ياسر عرفات"؛ عندها رد الطيبي عليها قائلاً بـ"العامية" "كندرة عرفات بتسوى عشرة من أمثالك".