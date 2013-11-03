نقل مقر محاكمة مرسي من « أمناء الشرطة » إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

أعلن رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب أنه تقرر إجراء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين" في قضية اتهامهم بالقتل والشروع في القتل أمام قصر الاتحادية، في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد أن كان مقرر إجراءها في معهد أمناء الشرطة في طرّة.

ونقل المستشار مدحت ادريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، عن صليب قرار نقل مقر المحاكمة، موضحاً أن هذا القرار جاء في ضوء قرار من وزير العدل بهذا الشأن.

وستجري المحاكمة غداً الإثنين وسط إجراءات أمنية مشددة وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الغد لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول أحداث "قصر الاتحادية"، أمام الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف.