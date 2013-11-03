ليفني تدعو حزب العمل بدخول الحكومة لدفع عملية التسوية

دعت ما تسمى بوزيرة القضاء في الحكومة "الاسرائيلية"، تسيبي ليفني، المكلّفة بإدارة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، حزب العمل المعارض للدخول الى الحكومة "الاسرائيلية" فور الانتهاء من الانتخابات التمهيدية للحزب نهاية هذا الشهر.

وقالت ليفني : " الفرصة متاحة الآن وهناك عملية سلمية، وعليه فلا يمكن الاكتفاء بالخطابات حول ضرورة التسوية، وعلى حزب العمل ان يتحلى بالشجاعة للدخول الى الحكومة، والمساعدة في دفع العملية السلمية".

وأشارت "هآارتس" إلى أن أقوال ليفني جاءت خلال الحفل الذي اقيم بمناسبة فوز مرشح حزبي "هتنوعاه" الذي تتزعمه، وحزب العمل في إنتخابات رئاسة بلدية "نيشر" بالقرب من حيفا.

واضافت ليفني: "في الماضي لم يكن هناك إحتمال او مبرر لدخول الحكومة، اما الآن فإن الاحتمال قائم، وعلينا إنتهاز ذلك خوفاً من ضياع الفرصة ".