اليوم: استكمال إخراج جثمان شهيدين من نفق خانيونس

تستأنف الطواقم الطبية الفلسطينية بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد جهود إخراج جثمان شهيدين من نفق خانيونس جنوب قطاع غزة بعد أن تمكنت بالأمس من استخراج جثمان الشهيد خالد أبو بكرة.

وكان أربعة مقاومين قد استشهدوا قبل يومين، في عملية بطولية نفذوها في داخل نفق بخانيونس، أسفرت عن اشتباكات مع قوات الاحتلال، أدت لاستشهادهم فيما بعد.

وقد أوضح ناصر النجار المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عملية البحث عن جثامين الشهيدين، بدأت صباح اليوم بـ48 شخصاً من الصليب والدفاع المدني والطواقم الطبية وعدد من المؤسسات الحكومية، و4 آليات كبيرة، بالإضافة للإسعافات.

ونوه، إلى أن عمليات البحث بالأمس استمرت 14 ساعة، متوقعاً أن تستمر اليوم عمليات البحث لساعات طويلة.



يُشار، إلى أن قوات الاحتلال سمحت لطواقم البحث التي شرعت منذ ساعات صباح أمس في عملية البحث عن جثث الشهداء الذين اختفت أثارهم عقب إنهيار نفق للمقاومة كانوا بداخلة خلال مواجهة من مسافة قريبة مع الاحتلال تم خلالها تفجير عبوة ناسفة هدمت النفق عليهم.

وقد أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن طواقم البحث تمكنت من العثور على جثة الشهيد خالد أبو بكرة وقامت باستخراجها، وأجلت إخراج باقي الجثث اليوم بسبب انتهاء فترة البحث لليوم".

وأشار إلى أنه تم تحديد مكان جثتي الشهيدين الآخرين، والطواقم تنتظر اليوم، حتى تخرجها حسب المواعيد التي تم التنسيق لها.