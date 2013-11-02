تعليمات هامة من شرطة غزة للمواطنين بعد القصف

أصدر الناطق باسم شرطة غزة أيوب أبو شعر اليوم السبت تعليمات هامة للمواطنين واجب إتباعها بعد قصف الاحتلال .

وناشد أبو شعر خلال تصريحات له على حسابه على الفيس بوك اليوم السبت , المواطنين بعد القصف عدم التجمهر في أماكن القصف وأنقاض البنايات , وضرورة ترك أطقم الطوارئ الخاصة للقيام بواجبها.

وطالب المواطنين بالعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة , والمساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان القصف.

وناشد المواطنين بعدم مغادرة أماكن الاحتماء إلا بعد زوال الخطر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وذكر الله كثيرا.