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تعليمات هامة من شرطة غزة للمواطنين بعد القصف

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 11:03 - 02 نوفمبر 2013
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أصدر الناطق باسم شرطة غزة أيوب أبو شعر اليوم السبت تعليمات هامة للمواطنين واجب إتباعها بعد قصف الاحتلال .

وناشد أبو شعر خلال تصريحات له على حسابه على الفيس بوك اليوم السبت , المواطنين بعد القصف عدم التجمهر في أماكن القصف وأنقاض البنايات , وضرورة ترك أطقم الطوارئ الخاصة للقيام بواجبها.

وطالب المواطنين بالعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة , والمساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان القصف.

وناشد المواطنين بعدم مغادرة أماكن الاحتماء إلا بعد زوال الخطر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى وذكر الله كثيرا.

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