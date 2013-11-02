جماهير غانا تُطالب اللاعبين بارتداء قمصان ضد « الرصاص » فى مصر

سخرت الجماهير الغانية من قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإقامة المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى مصر وغانا، يوم 19 نوفمبر الجارى، فى "إياب" الدور الفاصل، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل، بالقاهرة، على الرغم من مطالب مسئولى الكرة الغانية بنقلها بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر مؤخراً.

وذكر موقع "غانا سوكر نت"، أن موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" كان شاهداً على سخرية الجماهير الغانية من قرار الفيفا، حيث اقترحت على اللاعبين ارتداء زى واق من الرصاص خلال المباراة، للحفاظ على أرواح نجوم البلاك ستارز، فى إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية فى مصر، على حد زعمهم.

جدير بالذكر أن كويسى نيانتاكى، رئيس الاتحاد الغانى لكرة القدم، أكد على أن الاتحاد الدولى "فيفا"، هو من يتحمل المسئولية، حال تعرض بعثة المنتخب الغانى، لأى أذى أو أعمال عنف، فى القاهرة، قائلاً فى تصريحات لموقع "غانا سوكر نت"، "الفيفا قرر إقامة المباراة فى القاهرة، بناء على التعهدات الأمنية التى حصل عليها من الحكومة المصرية، وبذلك هو من يتحمل مسئولية حماية بعثة المنتخب الغانى فى القاهرة".