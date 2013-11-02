الطقس: جو غائم جزئيا والفرصة مهيأة لسقوط امطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية، ان يستمر اليوم السبت، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شماليه شرقيه إلى شماليه غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الاحد، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.