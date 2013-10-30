الخبراء الدوليون يقتربون من انتهاء التحقيق في أسباب وفاة عرفات

أعلن السفير الفلسطيني في موسكو فائد مصطفى الأربعاء في مؤتمر صحافي أن الخبراء الدوليين يقتربون من انتهاء التحقيق في أسباب وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات، مضيفا أن النتائج لن تبقى سرية، بل سيتم الإعلان عنها.

وأوضح أن الخبراء سيسلمون نتائج التحقيق الى اللجان الفلسطينية المعنية، مشددا على أن الجانب الفلسطيني سيواصل العمل حتى توضيح جميع الملابسات المتعلقة بوفاة عرفات.

وتابع أنه، إذا تم التأكيد من أن الزعيم الفلسطيني توفي بسبب التسمم بمادة الـ"بولونيوم"، فأنه ستكون لذلك عواقب جسيمة، نظرا للدور الذي لعبه عرفات على الساحة الدولية.