أوزيل يهدي قميصه لـ« مورينهو » !

أبدى اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل احتراماً كبيراً تجاه مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينهو، حيث قام لاعب أرسنال الإنجليزي بإهداء قميصه لـ "سبيشل وان" عند نهاية المباراة التي جمعت فريقه مع نادي تشلسي، البارحة، على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن لحساب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وشهدت فوز تشلسي بنتيجة هدفين نظيفين.

ودرب مورينهو أوزيل ضمن فريق ريال مدريد الإسباني لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يغادر الرجلان النادي الملكي، في الصيف الماضي، لأسباب مختلفة حيث فضل المدير الفني البرتغالي العودة لفريقه السابق تشلسي بعد انتهاء تعاقده مع إدارة الريال، فيما اضطر اللاعب ذو الأصول التركية للرحيل بعدما أدرك فقدانه لثقة المدرب الجديد لنادي العاصمة الإسبانية، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وسبق لمورينهو، أن أثنى كثيراً على مسعود أوزيل حيث قال في تصريح لصحيفة "أس" الإسبانية في شهر سبتمبر الماضي: "أوزيل لاعب نادر، وهو أفضل صانع ألعاب في العالم، لما كنت مدربه في ريال مدريد كان يُسّهل الأمر لزملائه ولي شخصياً بفضل رؤيته الجيدة للعب والقرارات الحاسمة التي يتخذها فوق الميدان".

وإضافة لتألقه في الموسم الماضي رفقة ريال مدريد فان مسعود أوزيل واصل بروزه في بداية الموسم الجاري ضمن نادي أرسنال، في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم يضعه، أمس الثلاثاء، ضمن قائمة الـ23 لاعباً مرشحاً لنيل جائزة الكرة الذهبية لسنة 2013.