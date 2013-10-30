جرس إنذار بخصوص المياه المحلاة المباعة عبر الشاحنات

حذر اتحاد لجان الرعاية الصحية من المخاطر العديدة التي تسببها المياه المفلترة التي توزع على المواطنين عبر صهاريج موضحة أن هذه المياه ثبت بالدليل القاطع أنها ملوثة وتسبب أمراضا خطيرة وخاصة في صفوف الأطفال .

وقال الاتحاد في بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن هذه المياه التي يتم تحليتها في محطات تجارية معرضة للتلوث بدءا من المحطة وحتى توصيلها لخزانات المواطنين في البيوت .

وأضاف الاتحاد إن هناك نوع من القصور في مراقبة ومتابعة من قبل الجهات المعنية مما ينجم عنه مشاكل بيئية وصحية كبيرة في غياب الضوابط اللازمة وخاصة ما يتعلق بنوعية المياه المحلاة وبطرق التخلص من الفضلات السائلة والمواد الكيماوية المستخدمة في بعضها .

وأشار الاتحاد إلى أن الفحوصات أثبتت أن المياه المحلاة في المحطات التجارية أثبتت بالطريقة المعمول بها في غزة تتسبب في تكاثر الجراثيم والميكروبات مما أدى ويؤدي لحالات الإسهال التي تصيب الصغار.

وقال إن نتيجة دراسة مشتركة أجرتها منظمتا "أنقذوا الأطفال" البريطانية و"المساعدة الطبية للفلسطينيين"، أكدت أن 100% من أطفال قطاع غزة يعانون الإسهال نتيجة تلوث المياه.

ودعا الاتحاد الجهات المختصة إلى العمل على توفير المياه المحلاة المطابقة للشروط والموصفات الصحية العالمية وتكثيف الرقابة الدورية في فترات متقاربة على المحطات واشتراط عملها بالحصول على شهادات صحية وإغلاق المخالف منها للشروط الصحية .