التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد يزور مركز شرطة الزيتون

زار وفد من التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي، مركز شرطة الزيتون شرق مدينة غزة، وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات الأمنية.

وضم الوفد كل من الشيخ جمعة صيام والمهندس ابو زهير الحطاب والأستاذ أبو هاشم السعودي وعدد من قيادات التواصل, كان في استقبال الوفد الزائر الدكتور هاني الحداد ابو مصعب رئيس المكافحة شرق غزة وعدد من الضباط والجنود.

وقد رحب الحداد بالوفد الزائر وثمن تلك الزيارة وشكر لجنة التواصل الجماهيري وحركة الجهاد الإسلامي لتواصلها مع جميع المؤسسات الأمنية والخدماتية في القطاع مؤكدا على عمق التعاون بين الأجهزة الأمنية والحركة والعمل على تسهيل مهام رجال الإصلاح التابعين للحركة.

وبدوره شكر الشيخ جمعة صيام الضباط على حسن الاستقبال مشيرا إلى أن التواصل الجماهيري كثفت من زياراتها لتلك المؤسسات الأمنية لشكرهم على جهدهم في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وثمن دور الشرطة في حفظ الأمن والنظام وتأتي هذه الزيارات لنشر رسالة المحبة والتسامح والعمل على إعادة اللحمة الوطنية وعودة النسيج الاجتماعي الى طبيعته وفي ختام الزيارة تم تقديم درع محبة ووفاء إلى مدير المركز هاشم السرحي.

ومن جهته ثمن أبو هاشم دور الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن وتسهيل مهام عمل رجال الإصلاح وان تلك الزيارات ستتواصل لتشمل كل فروع الأجهزة الأمنية في القطاع بعد التوصيات المباشرة من مسئول لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح الشيخ تحسين الوادية لتكثيف تلك الزيارات لتشمل كل قطاعات المؤسسات الخدماتية والتعليمية والصحية والأهلية والأمنية.