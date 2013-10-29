بلباو يهزم خيتافي وينتزع منه المركز الخامس

عاد أتلتيك بلباو بفوز ثمين من أرض ضيفه خيتافي في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما هزمه 1 - 0.

وسجل الفرنسي أيميرك لابورت (8) الهدف الوحيد الذي كان كافياً ليقلب الأدوار بين الفريقين، إذ صعد بلباو إلى المركز الخامس رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، بينما تراجع خيتافي إلى المركز السادس مكتفياً برصيده السابق (16 نقطة).

يذكر أنه الفوز الأول لبلباو على خيتافي على ملعب "ألفونسو بيريز" في العاصمة مدريد.

يذكر أن برشلونة يتصدر الليغا برصيد 28 نقطة أمام أتلتيكو مدريد (27) صاحب المركز الثاني وريال مدريد الثالث (22).

ويتصدر ترتيب الهدافين لاعب أتلتيكو مدريد دييغو كوستا (11 هدفاً).