كوادر « فتح » في غزة يدعون لسرعة محاكمة دحلان لتطاوله على الرئيس

استنكرت كوادر حركة "فتح" في قطاع غزة، ما ورد على لسان رجل الأعمال المطرود من الحركة محمد دحلان، بحق الرئيس محمود عباس.

وقال كوادر حركة فتح في بيان صحفي اليوم الاثنين، نشرته وكالة "وفا" الرسمية، :"إن هذه التصريحات التي تتساوق مع التحريضات "الإسرائيلية" بحق الرئيس عباس القائد العام للحركة، إنما تعكس حقيقة دحلان المتآمرة على القضية والحركة.

وأضافت: 'فيما يخوض الرئيس حربا ضروسا ضد سياسية "إسرائيل" في كل زاوية وشارع في العالم، وفيما تتعالى الأصوات التحريضية ضده، تخرج علينا أبواق الردة والمؤامرة لتهاجمه".

وأشارت إلى أن المفارقة الكبرى هي أن الشخص الذي ابتدع التنسيق الأمني وكان عرّابه يتحدث عن التنسيق الأمني. ودعت كوادر الحركة في غزة، اللجنة المركزية والقضاء الفلسطيني إلى سرعة تقديم دحلان للمحاكمة.

وشددت كوادر فتح في غزة على وقوفها خلف الرئيس بثبات وقوة في وجه كل المؤامرات.