برشلونة يستبعد بيكيه.. ويستعيد بويول أمام سلتا فيغو

لم يدخل مدافع فريق برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سلتا فيغو غداً الثلثاء في الدوري الإسباني لكرة القدم، لإراحته ضمن نظام التناوب الذي يطلبه المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو.

وقاد المدرب مران الفريق اليوم في مدينة سانت جوان ديسبي الرياضية بمشاركة 20 لاعباً، وسيتيح غياب بيكيه عودة مارك بارترا، الذي تغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد أول من أمس، والتي انتهت بفوز برشلونة 2-1، ومعه القائد كارليس بويول قلب دفاع الفريق الكتالوني.

كما استبعد المدرب إيساك كوينكا، والحارس أوير أولازابال الذي اعتاد على عدم ضمهما مؤخراً في قائمة الفريق.

وتشمل قائمة برشلونة، فالديس، وبينتو، ومونتويا، وفابريغاس، وبويول، وتشافي، وبيدرو، وإنييستا، وأليكسيس، وميسي، ونيمار، وماسكيرانو، وبارترا، وبوسكيتس، وسونغ، وتيو، وأدريانو، وألفيس، وسرجيو روبرتو.

ويتصدر برشلونة «الليغا» برصيد 28 نقطة، ليتفوق بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.