تأييد حكم الإعدام اليوم لقاتل الصراف برهوم

أصدرت محكمة الاستئناف بغزة قبل قليل حكمها المؤيد لإعدام قاتل الصراف برهوم ، وذلك بعد إتهام النيابة له بتهم القتل قصداً والسبب وحمل آلة مؤذية في واقعة غير مشروعة.

وقد تقدمت النيابة العامة براسخ البينة الكاملة والأدلة القطعية أمام المحكمة بإدانة المتهم ( م . ع ) بالقتل قصداً بعد ارتكابه الجريمة بتوجيه عدة ضربات للضحية في منطقة الرأس بألة حادة ( شاكوش ) أودت بحياته ومن ثم سلب ماله بعد أن بيت النية وخطط لقتله بمدينة رفح قبل سنتين .

وأكد النائب العام د/ إسماعيل جبر وانطلاقاً من أن النيابة خصماً شريفاً تسعى للوصول إلى الحقيقة قد محصت الأوراق بحثاً عن ظروف مخففة فلم تجد إلا روحاً بريئة قد أزهقت دون مبالاة لقاتل مجرم طمعاً في سلب المال وتنفيذ القاتل لجرمه بطريقة مروعة يندى لها جبين البشرية.

وبين رئيس نيابة الاستئناف سامي النجار سعي نيابته إلى تقديم البينات الدامغة وإعداد لوائح الاتهام للمحكمة لتأييد حكم الاعدام بحق القتلة الجناة مؤكداً عزم النيابة وبقوة القانون سرعة تقديم الطعن أمام محكمة النقض بصفتها المحكمة العليا ليصبح حكم الاعدام باتاً ونهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني.