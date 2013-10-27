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مركزية 'فتح': دحلان صاحب مشروع تآمري ويستقوي بعناصر خارجية

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 17:57 - 27 أكتوبر 2013
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أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" على حقها باستمرار ملاحقة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان قانونيا، وذلك على خلفية تصريحات جديدة له "تطاول فيها القيادة الفلسطينية وعلى المفاوض الفلسطيني".

وقالت اللجنة المركزية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" اليوم إن "ما جاء على لسان القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان وتطاوله على القيادة الفلسطينية وعلى المفاوض الفلسطيني وما رافق ذلك من مهاترات وادعاءات كاذبة تؤكد أنه صاحب مشروع تآمري".

وأضافت أن "دحلان هو الشخص الأخير الذي يحق له التحدث بالقضايا الوطنية، خاصة بعد ما تم طرده من حركة فتح ومن لجنتها المركزية"، معتبرة أن تصريحاته الجديدة هي "استمرار لنهجه التآمري ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية"، حسب ما جاء في البيان.

وتابعت "لا يحق لهذا المدعو الحديث في القضايا الوطنية وفقا للتحقيقات التي جرت حول مسؤوليته المباشرة عن اغتيال العديد من كوادر حركة فتح في قطاع غزة، وسوء استغلاله لمنصبه حيث إنه قام بجمع ملايين الدولارات بشكل غير قانوني وغير شرعي لحسابه الخاص، وضلوعه في التآمر والاستقواء على شعبنا بعناصر خارجية لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

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