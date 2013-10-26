الأحد القادم:سماء فلسطين تشهد كسوفا جزئيا للشمس

قال الموقع الفلكي الفلسطيني، أن سماء فلسطين ستشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم الأحد القادم 3 تشرين الثاني، حيث سيحجب القمر حوالي 24 بالمائة من قرص الشمس عن سماء القدس، وهو حدث لن يتكرر الا يوم 20 آذار من العام 2015.

وأوضح مدير الموقع الفلكي المهندس داود الطروة أن الحسابات الفلكية تشير الى أن الكسوف سيبدأ في تمام الساعة 15:12:19 عصراً بالتوقيت المحلي، حيث يبدأ القمر بملامسة حافة الشمس ثم ينتصف الكسوف -ساعة الذروة- في تمام الساعة15:59:47، وفي هذه الساعة يكون 0.238566 % من قرص الشمس قد احتجب من قرص القمر في سماء القدس، ثم يبتعد قرص القمر عن قرص الشمس حتى ينتهي الكسوف في تمام الساعة 16:43:22 بالتوقيت المحلي.

وأضاف الطروة، أن نسبة الكسوف ستكون أكثر ما يمكن في المناطق الجنوبية وأقلها في المناطق الشمالية، حيث سيبدأ الكسوف أسفل قرص الشمس وسيحجب قرص القمر ما نسبته 29% من قرص الشمس في جنوب النقب، بينما تصل هذه النسبة إلى 21% فقط في عكا شمالاً، وستتراوح نسبة الكسوف في مناطق الضفة والقطاع ما بين أعلاها 24.4% في مناطق جنوب الضفة ووسط وجنوب قطاع غزة وأقلها 22.2% في شمال الضفة.

وحذر الفلكي الفلسطيني من خطورة النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف، حيث يؤدي ذلك إلى دخول أشعة غير مرئية إلى شبكية العين مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء التي تؤدي إلى تلف في شبكية العين، لذلك يستخدم الفلكيون عدسات مزودة بفلاتر خاصة تسمح بمرور 1:10000 من ضوء الشمس دون دخول الأشعة غير المرئية عين الإنسان، بحيث يمكن رؤية كسوف الشمس دون تأثيرها على العين.

ودعا الموقع هواة التصوير إلى الاستعداد جيداً لالتقاط صور كسوف الشمس يوم الأحد القادم لنشرها على المواقع العالمية المختصة حتى تعمل هذه الصور على الترويج العلمي والسياحي لفلسطين.

وختم الموقع أنه سيقوم بنشر تقارير مفصلة لكل مدينة توضح بداية ونهاية الكسوف ومقدار الظلمة، بالإضافة إلى الطرق السليمة لمشاهدته يوم السبت القادم.