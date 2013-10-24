مستوطنون يهاجمون مزارعين في بورين ويرشقون مركبات بالحجارة في حوارة

هاجم مستوطنون اليوم الخميس، عددا من المزارعين في قرية بورين جنوب نابلس، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة حوارة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا المواطنين خلال قطفهم أشجار الزيتون في قرية بورين في ساعات الصباح الباكر، واعتدوا بالضرب على المواطن محمد رجا الزبن، ما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء مختلفة من جسده.

وأوضح أن عددا منهم رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة في حوارة جنوب نابلس.

في السياق ذاته، أفاد شهود عيان، بأن جرافة احتلالية بدأت منذ ساعات الصباح بتجريف مساحات من الأراضي المحاذية لمستوطنة 'يتسهار' جنوب نابلس.