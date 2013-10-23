برلمانية أوروبية: السلطات الإسرائيلية منعت وفداً برلمانياً أوروبياً من زيارة غزة

قالت رئيسة الوفد الألماني الأوروبي للمجلس التشريعي الفلسطيني اينير كوستيو، إنها أصيبت بخيبة أمل من قرار السلطات الإسرائيلية بمنع زيارة رسمية للوفد إلى قطاع غزة.

وأضافت أن هذه الزيارة التي كانت مقررة بين 27-30 تشرين الأول الجاري تحظى بدعم كامل من رئيس البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أنه رغم تدخلات رئيس البرلمان الأوروبي وبرلمانيين آخرين، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنع وفدا رسمية من زيارة رسمية إلى بلد فيه نسبة عالية من الفقر.

وأوضحت أن هذا القرار يبعث على الأسف ولا يستند إلى أي أساس، قائلة 'إن زيارتنا كانت ستتم تحت رعاية الأونروا وستركز على الخدمات العامة الحيوية كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز توزيع الغذاء، وتم ترتيب زيارة للبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي، وعقد لقاءات تربوية مع طلبة مسيحيين'.

وأضافت أنه تم اليوم التصويت في البرلمان الأوروبي لمساعدة الفلسطينيين وعملية السلام و'الأونروا' بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار لعام 2014، وهذا يجعل من قرار منع البرلمانيين الأوروبيين أمرا لا مبرر له، وقالت إنها طلبت من رئيس البرلمان الأوروبي، ومفوضية السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إثارة المسألة مع السلطات الإسرائيلية و'أن نواصل مهمتنا'.

وأكدت أن مجموعة العمل التابعة للوفد ستثير القضية مع الحكومات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي