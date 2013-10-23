الثاني خلال يومين.. مبعوث اسرائيلي يصل القاهرة لبحث الوضع الأمني بسيناء

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، ثاني مبعوث إسرائيلي قادما من "تل أبيب" في زيارة لمصر، تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين الأمنيين لبحث آخر تطورات الوضع في سيناء، بحسب مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولي.

وقالت المصادر إن المبعوث الذي وصل اليوم الأربعاء إلى مصر ورفضت الكشف عن هويته، هو الثاني الذي يصل خلال يومين، مشيرة إلى أن مبعوثا عسكريا قد زار مصر أمس بحث خلالها تطورات الأوضاع في سيناء.

ووصل المبعوث الإسرائيلي الثاني اليوم على متن طائرة خاصة قادمة من "تل أبيب"، حيث تم اصطحابه من أسفل الطائرة إلى مقر إحدى الجهات الأمنية، للقاء عدد من المسئولين الأمنيين لبحث آخر تطورات الأوضاع في سيناء، بحسب المصادر ذاتها .

ويعد المبعوث الذي وصل اليوم هو الرابع الذي يصل خلال الشهر الجاري، حيث استقبلت القاهرة يومي 11 و17 من الشهر الجاري، مبعوثين إسرائيليين اثنين، زارا القاهرة لعدة ساعات، والتقوا عدداً من المسئولين في الأجهزة الأمنية المصرية لبحث التطورات الأخيرة، خاصة في سيناء، ولم يتم الكشف عن هوياتهم أيضاً، بالإضافة إلى المبعوثين اللذين وصلا أمس واليوم.

وتشهد محافظة شمال سيناء تصاعدا في أعمال العنف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، على يد جماعات مسلحة تشن هجمات على أهداف للجيش والشرطة وهيئات حكومية، مما أسفر عن مقتل العشرات، معظمهم من أفراد الجيش والشرطة.

وتنفّذ قوات الجيش، منذ الشهر الماضي، عملية عسكرية، تقول إنها الأكبر من نوعها، في المناطق الحدودية، شمال شرقي سيناء، للقضاء على ما تصفها بالبؤر "الإجرامية والإرهابية" التي تقف وراء هذه الهجمات.