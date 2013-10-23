المباحث تلقي القبض على شبكة أموال مزورة برفح

تمكن جهاز المباحث العامة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من البحث والتحري من إلقاء القبض على شبكة تتكون من خمسة أشخاص ممن يتاجرون بالأموال المزورة والأترامال.

وأفاد مدير مباحث رفح المقدم رياض القاضي، أنه بعد ورود معلومات بوجود أموال مزورة مع أحد المواطنين، قام رجال المباحث بالتحري والبحث عن هذا الشخص ومن ثمّ قامت قوة القبض التابعة للجهاز من القبض على المواطن " ع . ي " من داخل محل صرافة في منطقة تل السلطان غرب المدينة وبحوزته 4000 دولار من الأموال المزورة.

وأضاف القاضي:" بعد التحقيق مع المتهم اعترف أنه حصل على هذا المبلغ من مواطن مصري من سيناء، وهو بصدد بيع هذا المبلغ إلى محلات الصرافة لتغرق به الأسواق.

وأوضح القاضي بأن أحد أفراد هذه المجموعة اشترى ببعض الأموال المزورة كمية ليست بقليلة من الأترمال ، وحصلت المباحث على مذكرة اعتقال لبائع الأترامال المدمِّر لكنه هارب وجاري البحث عنه، أما الخمسة الآخرون فقد تم تحويلهم إلى النيابة العامة.