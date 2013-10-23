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إصابة طفلة باعتداء مستوطنين على منزل بنابلس

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 07:20 - 23 أكتوبر 2013
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أصيبت طفلة فلسطينية جراء مهاجمة المستوطنين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لمنزل في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فتى آخر من المدينة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "براخا" هاجمت عددا من المنازل في القرية واعتدوا على ساكنيها، ما أدى لإصابة طفلة بجراح، فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين على أطراف القرية.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عطايا محمد طبوق (13 عامًا) من منطقة الضاحية بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي، في حين داهمت قوات أخرى منطقة رفيديا ومحيط متنزة سما نابلس.

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