قراصنة انترنت أتراك يهاجمون مواقع اسرائيلية

ذكرت مصادر صحفية تركية اليوم الثلاثاء (22|10) أن قراصنة انترنت أتراك هاجموا مواقع إلكترونية اسرائيلية على الشبكة الدولية، ردا على ما اسموه التهديدات الاسرائيلية لرئيس جهاز المخابرات التركي.

وسبق هجوم القراصنة الأتراك، حملة قام بها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بوضع صورة مشتركة تحمل العلم التركي وصورة رئيس المخابرات خاقان فيدان، بعد تحريض كاتب اسرائيلي على قتله بتفجير سيارته قائلا :"إذا كان هناك من يستحق أن يواجه مفاجأة في سيارته ذات صباح، فهو رئيس جهاز المخابرات التركية خاقان فيدان".

وعلى إثرها هاجمت مجموعات القراصنة الأتراك المواقع الإلكترونية الاسرائيلية على الانترنت، وقامت باختراق ونشر صور "فيدان"، والعلم التركي، بالإضافة الى النشيد الوطني، وختم القراصنة الهجوم بعبارة "سنفتح حرباً إلكترونية على جميع الدول التي تملك أفكاراً معادية لوطننا وديننا"، بحسب قولهم.

وكانت معطيات إسرائيلية أظهرت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحواسيب في الدولة العبرية تعرّض لأضرار فادحة، حيث قدرت الخسائر المادية بـ 55 مليون دولار خلال الثلاثة الشهور الاولى من هذا العام، جرّاء الهجمات الإلكترونية التي نفذّها نشطاء دوليون متضامنون مع القضية الفلسطينية، ومناوئون للسياسة الاسرائيلية.