الشيخ خضر عدنان يدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني

دعا الشيخ خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف اللقاءات مع قادة الاحتلال.

وقال عدنان في تصريحات صحفية لفضائية الأقصى: لقد آن الأوان لنلتحم ونتفق معا لنواجه الاحتلال وجرائمه المستمرة في جنين والقدس وكل مكان.

ووجه عدنان تساؤولا لقادة السلطة: كيف تقابلون يعلون (وزير جيش الاحتلال موشي يعلون) وهم يتشمتون بقتل مقاوم عنيد أوجع الاحتلال في "تل أبيب"؟.

ونعى القيادي بالجهاد الشهيد محمد عاصي الذي استشهد فجر اليوم الثلاثاء في اشتباك مسلح قرب رام الله وسط الضفة الغربية، وهو كوادر حركة الجهاد الإسلامي التي نفذت عملية تفجير الباص في 21 نوفمبر 2012 بتل أبيب في آخر أيام عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وحمل الشيخ عدنان على السلطة الفلسطينية التي تقتحم منزل القيادي بالجهاد الشيخ بسام السعدي وتعتقل نجله عز الدين الذي هو أسير محرر، فيما تمدد سلطات الاحتلال اعتقال والدته زوجة الشيخ بسام.

وشدد الشيخ عدنان على أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار اعتقال أي مجاهد في سجون السلطة الفلسطينية، مذكرًا أن الشهيد عاصي كان معتقلا لدى السلطة أيضًا.