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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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« ألوان الحصار » برنامج جديد على قناة القدس يرصد التداعيات الكارثية لحصار غزة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:11 - 22 أكتوبر 2013
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أعلنت قناة القدس الفضائية عن انتاج برنامج جديد يرصد فصول معاناة الشعب الفلسطيني في غزة الذي تفاقمت معاناته بعد تشديد الحصار عليه وذلك في اطار تغطيتها و رصدها للشأن الفلسطيني و تسليط الضوء على القضايا الهامة والحساسة.

ويقوم فريق من مكتب القناة في قطاع غزة  على انتاج البرنامج في ساعة تلفزيونية بعنوان ألوان الحصار ، حيث يستعرض البرنامج في كل حلقة لونا مغايرا من ألوان و تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة.

برنامج  "ألوان الحصار " الإنساني الاجتماعي، والذي يقدمه الإعلامي حازم البنا،  سيبدأ عرض أولى حلقاته يوم غد الأربعاء الساعة 7 مساء ،و يعاد بثه الخميس الساعة 1 ظهرا ، و الجمعة الساعه 1 فجرا.

ويهدف البرنامج لاظهار تداعيات الحصار على مختلف القطاعات في غزة ويتضمن استطلاع رأي المواطنين بشكل عام حول رأيهم في قضية الحلقة ، ويفند الادعاءات الاسرائيلية حول الحصار .

يعمل البرنامج لاطلاع المشاهد عن قرب على حجم المعاناة من خلال معايشة القضية واستطلاع رأي المسؤولين والمختصين ، و معرفة رأي الحقوقين و الخبراء والمراقبين لظروف  آثار قضية الحلقة على الواقع الغزي.

وفي ختام الحلقة يتم اطلاق مناشدات المحاصرين للعالم الخارجي في اطار العمل على كسر الحصار عن غزة التي يتفاخر أهلها بصمودهم رغم العدوان والحصار.

وقال الصحفي عماد الإفرنجي مدير مكتب فلسطين بقناة القدس "إن القناة تسعى عبر برامجها المختلفة إلى خدمة القضية الفلسطينية والحقوق و الثوابت،ودعم صمود المواطنين على أرضهم" ، ومساعدتهم على مواجهة وتحدي ظروف الحصار و توصيل أصوات المحاصرين للعالم الخارجي ، واضاف أننا نتطلع الى حث وتشجيع احرار العالم للوقوف الى جانب غزة وكسر الحصار .

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