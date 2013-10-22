برشلونة: إنييستا سيجدد لـ5 مواسم

أعلن مصدر مسؤول بإدارة نادي برشلونة لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعب الوسط الدولي أندريس إنييستا سيمدد تعاقده مع النادي الكتالوني لمدة خمسة مواسم.

واستبعد نائب رئيس النادي للشئون الرياضية جوسيب ماريا بارتوميو في تصريحات لقناة "برشلونة تي في" التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو ضم رأس حربة صريح، فيما تطرق أيضا إلى تجديد تعاقد المدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا والتعاقد مع حارس مرمى للموسم الجديد.

وأكد بارتوميو "إنييستا سيجدد بكل تأكيد، المفاوضات جارية والطرفان لديهما رغبة في التوصل لاتفاق. التعاقد الجديد سيكون لأقصى مدة يسمح بها القانون (خمسة أعوام). ولن يكون تجديده الأخير مع برشلونة".

كما كشف نائب رئيس النادي للشؤون الرياضية إلى أنه على عكس ما يقال، سيتعاقد برشلونة في الموسم الجديد مع حارس واحد لخلافة فيكتور فالديس الراحل بنهاية الموسم، وليس مع اثنين بعد التقارير التي أشارت إلى التفاوض لضم كل من بيبي رينا حارس نابولي الإيطالي ومارك أندريه تير شتيجن حارس بروسيا مونشنغلادباغ الألماني.

وفيما يتعلق بالتجديد لزوبيزاريتا، اعتبر بارتوميو أنه كان "واحدا من أفضل القرارات التي اتخذتها هذه الإدارة"، مشيرا إلى أن المفاوضات معه "تسير بشكل أكثر من جيد".