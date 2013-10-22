إخطارات بهدم منازل في قرية دير سامت جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بهدم عدة منازل في قرية دير سامت جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بان قوات الاحتلال أخطرت عدة منازل بالهدم في قرية دير سامت جنوب الخليل عرف من أصحابها المواطن حسن عزمي الشرحة، وسلامة عطا الله الشرحة، ونايف عودة الحروب.

من جهة أخرى داهم جيش الاحتلال منطقة “الضحضاح” شمال مدينة الخليل مساء أمس، وحاصر مسجد عبد الحي شاهين في المنطقة وعبث بمحتوياته، وفتش عددا من المصلين.

وأشار منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل وشرق يطا راتب الجبور، ان قوات الاحتلال داهمت منطقة أم الخير شرق يطا مساء أمس وأخطرت المواطنين بهدم 'طوابين الخبز' بحجة أنها تثير الدخان باتجاه سكان مستوطنة 'كرمئيل'.